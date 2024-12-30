Сибіга: Імпорт російського LNG-газу в ЄС має бути заборонений

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на публікацію Financial Times про те, що 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу в ЄС має бути заборонений у межах подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів", - наголосив Сибіга.
Також Сибіга зазначив у соцмережі Х, що "на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками".
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