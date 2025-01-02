За 5 років «газпром» перерахував «Нафтогазу» близько 6,2 млрд доларів за транзит газу Україною

російський «газпром» перерахував на користь української НАК «Нафтогаз України» близько 6,2 млрд доларів коштів за послуги транзиту російського газу через Україну в рамках 5-річного транзитного контракту в 2020-2024 роках.

Про це пише видання ExPro, передають Українськi Новини.

Зазначається, що «Нафтогаз» сплатив «Оператору ГТС України» близько 5,4 млрд доларів за організацію транзиту.

Якщо рахувати у гривнях, то Україна отримала від росії близько 195 млрд грн за час дії контракту. Найбільше росія сплатила у 2020 році понад 1,7 млрд доларів, що пов’язано з більшими обсягами заброньованих потужностей.

Загалом, за 5 років транзиту Україна транспортувала близько 148 млрд куб м російського газу до європейських країн.

Внаслідок окупації Луганської області Україна тимчасово втратила доступ до газовимірювальної станції «Сохранівка», однієї двох точок входу до української ГТС, через які російський газ надходив до системи.

росія відмовилася перенести обсяги транзиту на іншу точку - «Суджа», а також знизила оплату за транзит.

У зв’язку з цим НАК «Нафтогаз України» звернулася до міжнародного арбітражу.

Початково «Нафтогаз» вимагав у суді 150 млн доларів неоплати за заброньовані потужності.

Вже на початку 2024 року компанія «Нафтогаз» позовною заявою збільшила суму позовних вимог до 843 млн доларів, а також повторно зазначила, що «у зв’язку із триваючим порушенням положень Угоди з боку газпрому Компанія залишає за собою право збільшити позовні вимоги до кінця розгляду справи та, відповідно, завершення дії Угоди у січні 2025 року».

На кінець вересня 2024 року дебіторська заборгованість «газпрому» за послуги транспортування природного газу становила 41,9 млрд грн або понад 1 млрд. доларів.