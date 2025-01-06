Нова адміністрація США може спробувати організувати спеціальну конференцію з питань війни в Україні

Нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом може спробувати організувати спеціальну конференцію з питань війни в Україні найближчим часом.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними журналістів, точні терміни проведення залежатимуть від готовності російського лідера путіна та президента України Зеленського до переговорів, а також від угоди про те, хто буде модератором, порядку денного та місця організації такого заходу.

На ймовірність проведення конференції також впливатимуть дії росії, зокрема те, «чи не здійснюватиме вона обурливих вчинків, які можуть зробити такі переговори неможливими у світлі міжнародної громадської думки». Як приклад, журналісти наводять нещодавній обстріл азербайджанського авіалайнера в небі над рф.

Зазначається, що США, як провідна світова держава, явно відіграватимуть центральну роль у будь-яких переговорах, незалежно від того, чи будуть вони офіційно запропоновані Трампом чи ні. І наступний держсекретар Марко Рубіо, мабуть, буде ймовірним модератором, хоча голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн також могла б претендувати на цю роль.