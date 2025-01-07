У 2024 році НБУ перерахував на потреби оборони близько 6 млрд грн

У 2024 році зі спеціального рахунку, відкритого Національним банком України, на потреби оборони перераховано понад 5,9 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.
"Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони майже 38 млрд грн, із них у 2024 році – понад 5,9 млрд грн (у грудні – 92,5 млн грн)", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 2024 року на спецрахунок надійшло майже 16 млрд грн в еквіваленті від громадян та підприємств України, а також від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн. Лише у грудні надходження становили майже 11 млрд грн.
За весь період з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок НБУ надійшло понад 50 млрд грн, з яких майже 29,4 млрд грн - із-за кордону в іноземній валюті.
Станом на 1 січня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 12,3 млрд грн.
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