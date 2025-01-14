Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Сибіга: росія продовжує торгувати краденим українським зерном

97

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія продовжує торгувати краденим українським зерном, а кожен, хто його приймає, є співучасником крадіжки. Україна передала відповідним сторонам ноти протесту, попередивши їх про наслідки. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

«росія продовжує торгувати краденим українським зерном. Кожен, хто його приймає, є співучасником крадіжки. Ми бачимо кожен відповідний рух і дію. Ми передали відповідним сторонам ноти протесту, попередивши їх про наслідки такої незаконної діяльності», - написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна звернеться до Міжнародної морської організації через те, що російські судна відключають транспондери.

«У нас є дані, що підтверджують походження зерна та шляхи його транспортування з тимчасово окупованих українських портів. Якщо ці протиправні дії триватимуть, ми вживатимемо жорстких заходів, зокрема з використанням усіх доступних політичних, економічних та правових інструментів. Як наслідок, до всіх залучених суден, компаній і організацій можуть бути застосовані суворі санкції. Цю крадіжку серед білого дня час припиняти», - додав Сибіга.

Сибіга
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 января 2025
Понедельник, 13 января 2025
Воскресенье, 12 января 2025
Суббота, 11 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023