Зеленський: Працюємо над організацією зустрічей із Трампом

Команда президента Володимира Зеленського працює над організацією зустрічей із майбутнім головою Білого дому Дональдом Трампом та його адміністрацією.

Про це глава української держави заявив під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зеленський наголосив, що США є найбільшим донором для України у її боротьбі проти російської агресії. У зв'язку з цим у Києві очікують від Трампа продовження політики зміцнення України.

«Після інавгурації наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання. Що найголовніше для нас – ви знаєте. Ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а хочемо закінчити справедливим миром», – сказав він.

Водночас Зеленський відмовився говорити, коли може відбутися його зустріч із Трампом.