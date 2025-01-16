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Зеленський: Працюємо над організацією зустрічей із Трампом

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Команда президента Володимира Зеленського працює над організацією зустрічей із майбутнім головою Білого дому Дональдом Трампом та його адміністрацією.

Про це глава української держави заявив під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зеленський наголосив, що США є найбільшим донором для України у її боротьбі проти російської агресії. У зв'язку з цим у Києві очікують від Трампа продовження політики зміцнення України.

«Після інавгурації наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання. Що найголовніше для нас – ви знаєте. Ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а хочемо закінчити справедливим миром», – сказав він.

Водночас Зеленський відмовився говорити, коли може відбутися його зустріч із Трампом.

Зеленський, Трамп
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