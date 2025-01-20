Reuters: На тлі очікувань заяв від Трампа, ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 20 січня, оскільки очікування від обраного президента США Дональда Трампа щодо пом’якшення обмежень на енергетичний сектор росії в обмін на угоду про припинення війни в Україні компенсують занепокоєння стосовно перебоїв у постачанні через жорсткіші санкції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 16 центів, або 0,2%, до 80,63 долара за барель.

Більш активні квітневі контракти на нафту West Texas Intermediate подешевшали на 6 центів до 77,33 долара за барель. Контракт на перший місяць, термін дії якого закінчується у вівторок, становив 78,03 долара за барель, що на 15 центів більше, або 0,19%, після падіння на 1,02% у п'ятницю.

Багато хто очікує, що Трамп зробить багато політичних заяв у перші години свого другого терміну, включно з припиненням мораторію на експортні ліцензії на скраплений природний газ США - частину ширшої стратегії зміцнення економіки.

«Цього тижня на ринках спостерігається достатня невизначеність, враховуючи інавгурацію президента Трампа та низку виконавчих указів, які він планує підписати», - йдеться в записці аналітиків ING.

Минулого тижня обидва контракти зросли більш як на 1% санкцій, накладених адміністрацією Байдена на понад 100 танкерів і двох російських виробників нафти. Це призвело до боротьби між провідними покупцями Китаєм та Індією за оперативні вантажі нафти та поспіху за постачання суден, оскільки дилери російської та іранської нафти шукали несанкціоновані танкери для переправлення свого вантажу.

Хоча нові санкції можуть вплинути на постачання майже 1 мільйона барелів нафти на добу з росії, нещодавнє зростання цін може бути короткочасним залежно від дій Трампа, зазначили аналітики ANZ у клієнтській записці.

За їхніми словами, Трамп пообіцяв допомогти швидко припинити російсько-українську війну, що може передбачати пом’якшення деяких обмежень для досягнення угоди.

Послаблення напруженості на Близькому Сході також стримало ціни на нафту. ХАМАС та Ізраїль обмінялися заручниками та полоненими в неділю, що стало першим днем припинення вогню після 15 місяців війни.

Крім того, аналітики ANZ і ING повідомили, що інвестори стежать за наслідками різкого похолодання в Техасі та Нью-Мексико, які можуть вплинути на видобуток нафти в США.