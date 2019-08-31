РФ компенсировала Беларуси часть потерь из-за «грязной» нефти

Москва компенсировала Беларуси часть потерь из-за некачественной нефти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова.
«Часть потерь из-за ситуации с некачественной российской нефтью компенсирована, вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым», — отметил Рыбаков.
По его словам, с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти — компенсированы. Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%.
Вместе с тем остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти.
Как сообщает специализированный сайт enkorr, «Белнефтехим» 19 апреля впервые пожаловался на ухудшение качества экспортной нефти марки Urals, поступающей по нефтепроводу из России. В отдельных пробах, по информации издания, обнаружено превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз.
21 апреля белорусское издание «Вестник Нафтана» сообщило, что российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь.
По данным enkorr, в сложившейся ситуации «Белорусская нефтяная компания» полностью прекратила экспорт светлых нефтепродуктов до нормализации ситуации с поставками нефти. Прекращение поставок из Беларуси уже подтвердил трейдер одного из крупнейших импортеров белорусских нефтепродуктов.
22 апреля БЕЛТА сообщила, что некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ, ведутся ремонтные работы.
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