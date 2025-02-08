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Зеленський: Україна готова зберігати американський газ у своїх сховищах

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Україна готова зберігати американський газ у своїх сховищах, оскільки ця пропозиція цікава не лише для української держави, а й для адміністрації президента США Дональда Трампа, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Це дуже цікаво для нас. Я знаю, що це дуже цікаво для адміністрації Трампа. Ми готові і хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова мати контракти й із задоволенням постачати американський газ через свою територію в інші країни ЄС.

"Я знаю, що наші американські партнери це підтримують. Ми також готові пустити наших американських партнерів у цей сектор, на цей ринок. Я думаю, що це також частина безпеки для України і Європи, тому що це не російський газ", - зазначив президент.

газ, Зеленський, Трамп
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