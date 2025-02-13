НБУ: Пом’якшення валютних обмежень не спричинило суттєвих змін у роботі валютного ринку

Національний банк України заявив, що пом’якшення валютних обмежень не спричинило суттєвих змін у роботі валютного ринку. Частка переказів, пов’язаних із лібералізацією, не перевищує 10% від загального обсягу, а значна їх частина здійснюється за рахунок власної валюти бізнесу, пише УНН.

За даними НБУ, запроваджені заходи валютної лібералізації не мали суттєвого впливу на стабільність валютного ринку та його функціонування. Регулятор стверджує, що частка транскордонних переказів, пов’язаних із цими змінами, становила менше 10% від загального обсягу, при цьому близько 40% таких операцій здійснювалися за рахунок власної валюти бізнесу.

У Нацбанку кажуть, що відсутність легальних механізмів переказу коштів могла б призвести до їхнього виведення через нелегальні канали, що ускладнило б контроль за фінансовими потоками та вплинуло на міжнародні резерви.

Натомість поступове та зважене послаблення валютних обмежень сприяло збереженню фінансових ресурсів країни та розширило можливості для бізнесу. За підсумками січня 2025 року міжнародні резерви України перевищили 43 млрд доларів США, наблизившись до історичних максимумів.