НБУ: Пом’якшення валютних обмежень не спричинило суттєвих змін у роботі валютного ринку

Національний банк України заявив, що пом’якшення валютних обмежень не спричинило суттєвих змін у роботі валютного ринку. Частка переказів, пов’язаних із лібералізацією, не перевищує 10% від загального обсягу, а значна їх частина здійснюється за рахунок власної валюти бізнесу, пише УНН.
За даними НБУ, запроваджені заходи валютної лібералізації не мали суттєвого впливу на стабільність валютного ринку та його функціонування. Регулятор стверджує, що частка транскордонних переказів, пов’язаних із цими змінами, становила менше 10% від загального обсягу, при цьому близько 40% таких операцій здійснювалися за рахунок власної валюти бізнесу.
У Нацбанку кажуть, що відсутність легальних механізмів переказу коштів могла б призвести до їхнього виведення через нелегальні канали, що ускладнило б контроль за фінансовими потоками та вплинуло на міжнародні резерви.
Натомість поступове та зважене послаблення валютних обмежень сприяло збереженню фінансових ресурсів країни та розширило можливості для бізнесу. За підсумками січня 2025 року міжнародні резерви України перевищили 43 млрд доларів США, наблизившись до історичних максимумів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023