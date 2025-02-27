НБУ: Упродовж 2024 року в Україні було здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій

Бізнес і населення України упродовж 2024 року здійснили понад 3,6 млрд платіжних операцій. Про це повідомляє Нацбанк.

Зазначається, що торік здійснено 1,7 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 31,2 млрд грн.

За даними НБУ, розповсюдженішими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу. Торік їх здійснено:

в межах України - 3,62 млрд операцій на суму понад 43 115,15 млрд грн;

в Україну - 5,7 млн на суму 69,27 млрд доларів;

з України - 1,4 млн на суму 77,06 млрд доларів.

Також повідомляється, що найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 3,1 млрд, або 85,7% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

За сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 39 260,91 млрд грн, або 91,1% від загальної суми.

З-за кордону на користь фізичних осіб в Україну за цей період надійшло 58,6% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу (тобто 3,3 млн операцій).

За сумою також лідирує бізнес - 94,1% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь підприємств - це 65,21 млрд доларів.

В Україну найбільше коштів надходило з країн ЄС (44,97%), Швейцарії (21,71%), США (11,88%). Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (61,68%), Швейцарії (9,97%) та Китаю (5,03%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом: 1,11 млн на суму 76,87 млрд доларів. Це становить 81,7% від загальної кількості та 99,8% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно.