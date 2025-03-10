NBC News: Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він також хоче побачити зміни у ставленні президента Володимира Зеленського до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами представника адміністрації США та іншого американського чиновника, Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.

Чиновники розповіли, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але також він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території росії.

Джерела видання зазначають, що Трамп хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

За словами американського чиновника і представника адміністрації Трамп, США не мають жодних доказів того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські повітряні атаки на Україну. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги.