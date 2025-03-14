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ЦПД: росія значно скоротила постачання палива до Африки та країн Латинської Америки

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росія значно скоротила постачання палива до Африки та країн Латинської Америки на тлі регулярних атак дронів на нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Відомо, що у лютому експорт дизеля до Африки скоротився майже вдвічі – з 1,27 млн тонн до 684 тисяч тонн.

А обсяги постачань до Бразилії знизилися більш ніж на 40%. В цілому обсяг морського експорту палива впав на 15%.

«Головна причина обвалу експорту – «позапланові ремонти на НПЗ», які потерпають від ударів БпЛА. Крім того, серйозно впливають санкційні обмеження та необхідність першочергово забезпечувати паливом російські війська в Україні», – зазначили у ЦПД.

нафта
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