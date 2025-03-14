ЦПД: росія значно скоротила постачання палива до Африки та країн Латинської Америки

росія значно скоротила постачання палива до Африки та країн Латинської Америки на тлі регулярних атак дронів на нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Відомо, що у лютому експорт дизеля до Африки скоротився майже вдвічі – з 1,27 млн тонн до 684 тисяч тонн.

А обсяги постачань до Бразилії знизилися більш ніж на 40%. В цілому обсяг морського експорту палива впав на 15%.

«Головна причина обвалу експорту – «позапланові ремонти на НПЗ», які потерпають від ударів БпЛА. Крім того, серйозно впливають санкційні обмеження та необхідність першочергово забезпечувати паливом російські війська в Україні», – зазначили у ЦПД.