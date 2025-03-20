Зеленський: Спільно з партнерами працюємо над планом досягнення миру

Київ спільно з партнерами працює над планом досягнення миру та надійними гарантіями безпеки для України. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський повідомив, що сьогодні під час зустрічі зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, лідерами політичних груп і главами парламентських комітетів він розповів про кроки для справедливого завершення війни.

«Наша держава спільно з партнерами працює над планом досягнення миру та надійними гарантіями безпеки для України. Окрема увага – підтримці України на шляху до членства в ЄС і НАТО», - написав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна рада бути в колі друзів, й подякував парламенту й усім політичним групам за одностайну підтримку України та українців.

«Вдячні за те, що голос фінських парламентарів щодо підтримки України у європейських інституціях і на міжнародній арені проукраїнський і звучить гучно», - додав Зеленський.