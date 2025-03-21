Це є кроком назад у контексті завершення війни: Зеленський прокоментував розмову Трампа з путіним

Лідери США і росії після останніх переговорів заявили про часткове припинення вогню між Україною і рф. Це є кроком назад у контексті завершення війни. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський на пресконференції у норвезькому Осло.
За його словами, під час зустрічі українських та американських посадовців у Джидді було зроблено "швидкий крок вперед" - США запропонували Україні почати повне припинення вогню з росією. На той момент українська сторона пропонувала лише перемир'я в небі і на морі, бо це було б легше організувати.
"Ми відреагували (на пропозицію США - ред.) одразу, просто на зустрічі. Зі мною зв'язалася команда, тому що це зміна адженди, з якою вони їхали. Я сказав одразу, що ми підтверджуємо. Ми хочемо йти до завершення війни", - розповів Зеленський.
Але після цього відбулася розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.
"Зробили, мені здається, крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню. Ми готові краще кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок назад і говорити про часткове припинення вогню", - заявив Зеленський.
Він нагадав, що наразі обговорюється повне припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру. І Україна хоче підготувати список об'єктів цивільної інфраструктури.
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