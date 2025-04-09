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НБУ оновив вимоги щодо розрахунку мінімального розміру експозицій

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Національний банк України оновив вимоги щодо розрахунку мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком, що є частиною адаптації національних стандартів до вимог ЄС.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що розмір експозицій, зважених за кредитним ризиком, відображає непередбачені втрати, пов'язані з кредитним ризиком за активними банківськими операціями, які мають покриватися капіталом.

Це оновлення є ще одним кроком до адаптації нормативно-правових актів Національного банку у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.

Зараз банки вже враховують експозиції, зважені за кредитним ризиком, у мінімальних вимогах до капітальної достатності, встановлених в Інструкції про регулювання діяльності банків в Україні. Проте їх розрахунок все ще базується на старих підходах Базельського комітету з банківського нагляду.

Запроваджені вимоги передбачають:

  • розширення переліку експозицій, для яких ваги ризику визначаються із застосуванням кредитних рейтингів;
  • застосування знижених ваг ризику для експозицій малого та середнього бізнесу, а також для експозицій, забезпечених житловою нерухомістю;
  • розширення переліку прийнятних інструментів пом’якшення кредитного ризику та надавачів таких інструментів.

Зміни забезпечать точнішу оцінку неочікуваних втрат від кредитного ризику, що підвищить фінансову стійкість банків. Окрім того, використання нижчих ваг ризику сприятиме зростанню іпотечного кредитування та підтримці малого і середнього бізнесу.

Запровадження оновлених вимог буде поетапним, зокрема:

  • до 1 березня 2026 року банки здійснюватимуть розробку / доопрацювання внутрішніх положень щодо визначення мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком;
  • з 1 березня до 1 серпня 2026 року – проведуть тестові розрахунки;
  • із 1 серпня 2026 року – перейдуть на оновлений розрахунок вимог до достатності капіталу для покриття кредитного ризику шляхом зважування експозицій за новим підходом.
НБУ
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