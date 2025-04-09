НБУ оновив вимоги щодо розрахунку мінімального розміру експозицій

Національний банк України оновив вимоги щодо розрахунку мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком, що є частиною адаптації національних стандартів до вимог ЄС.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Зазначається, що розмір експозицій, зважених за кредитним ризиком, відображає непередбачені втрати, пов'язані з кредитним ризиком за активними банківськими операціями, які мають покриватися капіталом.
Це оновлення є ще одним кроком до адаптації нормативно-правових актів Національного банку у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.
Зараз банки вже враховують експозиції, зважені за кредитним ризиком, у мінімальних вимогах до капітальної достатності, встановлених в Інструкції про регулювання діяльності банків в Україні. Проте їх розрахунок все ще базується на старих підходах Базельського комітету з банківського нагляду.
Запроваджені вимоги передбачають:
Зміни забезпечать точнішу оцінку неочікуваних втрат від кредитного ризику, що підвищить фінансову стійкість банків. Окрім того, використання нижчих ваг ризику сприятиме зростанню іпотечного кредитування та підтримці малого і середнього бізнесу.
Запровадження оновлених вимог буде поетапним, зокрема:
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