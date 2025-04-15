Стало відомо, кого можуть звільнити від сплати штрафів за порушення правил військового обліку

Українські військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані, будуть звільнені від сплати штрафів.

Відповідні зміни затвердив президент Володимир Зеленський, свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Йдеться про проєкт закону №12093 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який парламент ухвалив 13 березня 2025 року.

Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, документ передбачає, що у застосунку "Резерв+" з'явиться сервіс сплати штрафів за порушення військового обліку. Зручна можливість дозволить сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

"Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку! Величезне дякую Сергію Іонушасу та Ірині Верещук. Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані - звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+", - йдеться у повідомленні.

Військовозобов'язані можуть у застосунку:

подавати заяви в "Резерв+" про те, що визнають порушення;

отримувати постанови про відповідне порушення в застосунку;

оплачувати штрафи з 50-відсотковою знижкою.

За правилами, 20 днів відраховуватимуть після моменту подання заяви про порушення в "Резерв+" та отримання постанови, якщо протермінувати ці дні, то доведеться сплатити повну суму штрафу.