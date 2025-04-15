Стало відомо, кого можуть звільнити від сплати штрафів за порушення правил військового обліку

Українські військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані, будуть звільнені від сплати штрафів.
Відповідні зміни затвердив президент Володимир Зеленський, свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Йдеться про проєкт закону №12093 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який парламент ухвалив 13 березня 2025 року.
Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, документ передбачає, що у застосунку "Резерв+" з'явиться сервіс сплати штрафів за порушення військового обліку. Зручна можливість дозволить сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.
"Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку! Величезне дякую Сергію Іонушасу та Ірині Верещук. Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані - звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+", - йдеться у повідомленні.
Військовозобов'язані можуть у застосунку:
За правилами, 20 днів відраховуватимуть після моменту подання заяви про порушення в "Резерв+" та отримання постанови, якщо протермінувати ці дні, то доведеться сплатити повну суму штрафу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023