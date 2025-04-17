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Після затяжного падіння ціни на нафту відновлюють зростання

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Ціни на нафту відновлюють зростання після затяжного падіння, свідчать дані бірж.

Станом на 13:59 за Києвом вартість червневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures зросла на $0,55 (0,85%) - до $65,22 за бар.

У свою чергу, травневі ф'ючерси на WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) додали $0,54 (0,88%) і торгувалися на рівні $61,87 за бар.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США за минулий тиждень зросли на 2,4 млн бар, тоді як ринок очікував їхнього скорочення на 1,68 млн.

нафта
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