Зеленський: Зменшуючи удари по енергетиці, росіяни б’ють по іншій цивільній інфраструктурі України

росія не зменшила кількість ударів по Україні, і використовує щоденно таку саму кількість ракет і дронів, як було до енергетичного перемир’я, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Кількість ударів росія не зменшила і в цьому була стратегія. Тобто вони зменшили, щоб прикритися, показати, що вони менше б'ють по українській енергетиці, але вони використовують ту саму кількість дронів щоденно, не зменшуючи її, і ту саму кількість ракет, включаючи балістичні", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у четвер.
Президент пояснив, що зменшуючи удари по енергетиці, росіяни б’ють по іншій цивільній інфраструктурі України. Водночас він спростував заяви рф про нібито удари України по російській енергетиці.
"Ми побачили документ, який русскі відправляли в США, їм Лавров відправляв, що ми били по їх енергетиці, що не відповідає дійсності, хоча вони щось там розписують, вигадують. Вони творчі такі, в цьому сенсі", - сказав Зеленський
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