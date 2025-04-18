Зеленський: Питання територіальної цілісності не буде обговорюватися до досягнення безумовного припинення вогню

Українська сторона готова до безумовного припинення вогню, але питання територіальної цілісності не буде обговорюватися до досягнення цього етапу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Українська сторона готова до безумовного припинення вогню, але питання територіальної цілісності не буде обговорюватися до досягнення цього етапу.

"Ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню, і до припинення вогню ми не обговорюємо території. Ви знаєте моє ставлення і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території російськими", - підкреслив Зеленський.

Він також висловив своє ставлення до стратегії спецпосланник США Стіва Віткоффа, зазначивши, що вважає її небезпечною. На думку Зеленського, Віткофф може свідомо або несвідомо поширювати російські наративи, що не допомагає у мирних переговорах.

"Я не бачу у нього мандату обговорювати українські території. Вони наші, вони належать не тільки нам, а й майбутнім українцям", - додав Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна готова підтримувати припинення вогню, але вважає, що росія не готова до цього, оскільки вона намагається захопити більше території, підвищуючи градус напруженості.

"Чим більше Трамп буде до серйозних санкцій та кроків щодо росії, тим ми будемо ближче до припинення вогню", - резюмував Зеленський.