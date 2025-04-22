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Ціни на нафту у 2025 році в росії значно знизили, - ЗМІ

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У росії суттєво знизили очікування щодо ціни на нафту у 2025 році.

Про це повідомив інтерфакс з посиланням на дані мінекономрозвитку рф в понеділок, 21 квітня.

Так, середньорічну ціну на нафту марки Urals у поточному році знизили до $56 за барель. У держбюджет закладено ціну у $69,7 за барель.

Як уточнює The Moscow Times, це мінімальна ціна з 2020 року, коли через пандемію попит на нафту впав, і середньорічна ціна Urals склала $41,7 за барель. До цього російська нафта коштувала менше у 2015-2016 роках ($51,2 і $41,9 відповідно).

Новий прогноз нижчий не тільки від закладеної в бюджет ціни, а й від так званої ціни відсікання $60/барель, на основі якої плануються витрати.

Нафтогазові доходи, вищі за ціну відсікання, спрямовують до фонду національного добробуту (фнд). А якщо фактична вартість нафти виявляється нижчою за $60, кошти, яких бракує, беруть із фнд. Станом на 1 квітня в ньому залишалося 3,27 трлн рублів ліквідних активів.

нафта
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