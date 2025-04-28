СЗРУ: В росії реальна "інфляція для бідних" вже становить 17 %.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через геополітичну невизначеність і нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу. Про це повідомляє СЗРУ у неділю, 27 квітня.
Так, намагаючись "заспокоїти" настрої всередині країни, росстат офіційно звітує про річну інфляцію на рівні 10,3 %. Водночас реальна "інфляція для бідних" (індекс споживчих цін на товари першої необхідності) вже становить 17 %.
"Це в 1,7 раза перевищує офіційні показники й ставить під сумнів достовірність офіційної статистики під час оцінки соціально-економічного становища рф", - пояснили у повідомленні.
25 квiтня центральний банк рф ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 21 %, що говорить про продовження курсу на жорстку грошово-кредитну політику. Зі свого боку це знижує інвестиційну активність у росії, гальмує зростання ВВП та підвищує фінансове навантаження на бізнес.
Через високий загальний рівень цін (попри так зване "зниження інфляційного тиску") регулятор вимушений продовжити підтримувати жорсткі грошово-кредитні умови, аби повернути інфляцію до цільового рівня у 4 % до 2026 року. Середню ж облікову ставку у 2025 році цб прогнозує в 19,5–21,5 %.
"Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність", - додали у повідомленні.
СЗРУ прогнозує, що в умовах високої інфляції продовження чинної політики кремля призведе до подальшого падіння реальних доходів населення та посилення соціальної напруженості в країні.
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