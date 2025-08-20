Войти

СЗРУ: Щороку тільки з ТОТ України росія вивозить близько трьох мільйонів тонн зерна

СЗРУ: Щороку тільки з ТОТ України росія вивозить близько трьох мільйонів тонн зерна

У російській федерації цьогорічний урожай став найгіршим за понад 17 років, унаслідок чого вона може втратити статус найбільшого у світі аграрного експортера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними відомства, через весняні заморозки, рекордну літню спеку та посуху в ключових південних регіонах урожай у росії 2025 року став найгіршим за понад 17 років.

Так, лише у червні поточного року експорт пшениці знизився у чотири рази – до 1,12 млн тонн, а в липні поставки зерна на зовнішні ринки були у 2,1 раза нижчими за показники аналогічного періоду 2024 року.

Як зазначається, 2016 року росія була одним із найбільших у світі експортерів пшениці, а її здатність експортувати зерно залишалася одним із небагатьох джерел економічної сили та міжнародних важелів після вторгнення в Україну.

Зокрема, за даними СЗРУ, щороку тільки з тимчасово окупованих територій України загарбницька російська влада вивозить, за різними оцінками, близько трьох мільйонів тонн зерна.

«2025 рік і західні санкції викрили слабкі місця в економіці росії воєнного часу: висока облікова ставка цб рф, зростання внутрішнього попиту, низькі світові ціни на зерно та висока вартість логістики призвели до скорочення експорту російської агропродукції за підсумками І півріччя 2025 року на 14,6%», - зауважили в розвідці.

Водночас у росії відбувається нарощування продовольчого імпорту - він зріс на 14% (до 20,6 млрд дол.), тоді як 2023 року ситуація була протилежною: експорт зріс на 4,3 % (43,1 млрд дол. США), а імпорт скоротився на 1,7 % (35,1 млрд дол.).

Зокрема через брак своєї агропродукції росія вимушено закуповувала в Китаї картоплю - на 49,4 млн дол., що у шість разів перевищує рівень 2024 року, та яблука - на 12,4 млн дол. (+50% порівняно з 2024 роком).

«Попри стабілізаційні заходи галузі та нульові нестійкі мита на експорт пшениці, ячменю та кукурудзи, прогнозується подальше збереження негативної динаміки експорту. Скорочення ж валютних надходжень ускладнять виконання державних завдань рф, зокрема плану збільшення експорту агропродукції до 55 млрд дол. до 2030 року, і, як наслідок, можуть позбавити росію статусу глобаліста», - пояснили у СЗРУ.

зерно, СЗРУ
