FT: Найбільші нафтові компанії світу готуються до гіршого року з часів пандемії коронавірусу

Ціни на нафту трохи зросли в четвер після рекордного падіння у квітні нижче 60 доларів за барель. При цьому нафтові гіганти вже зараз готуються до одного із найскладніших років через зменшення прибутку.
Як повідомляє Reuters, 1 травня ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 47 центів або 0,8% до $58,68 за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 71 цент або на 1,2% до $61,77.
Раніше обидва цінники впали більше ніж на 1%.
«Це (відновлення цін на нафту - ред.) можна пояснити стрибком акцій через привабливі доходи Microsoft і Мета, можливо, відстрочення наступного раунду переговорів між США та Іраном з ядерної проблеми», – прокоментував ситуацію експерт з нафтового брокера PVM.
У той же час, як пише Financial Times, найбільші нафтові компанії світу готуються до гіршого року з часів пандемії коронавірусу, оскільки зниження цін на нафту зменшує прибутки.
Зокрема, 2025 став третім поспіль 12-місячним періодом падіння доходів великих нафтових компаній.
«Скоригований чистий прибуток п'яти найбільших західних нафтових компаній – ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron і BP – знизився приблизно на 90 мільярдів доларів з 2022 по 2024 рік», – сказано в повідомленні.
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