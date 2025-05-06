НБУ: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 28,6%

У банках України продовжує скорочуватись частка непрацюючих кредитів. Станом на 1 квітня 2025 року, вона знизилася до 28,6%. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.
"Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі, станом на 1 квітня 2025 року, скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року", - повідомляє НБУ.
Зокрема, за І квартал обсяг NPL скоротився на 10,7 млрд грн — до 382,6 млрд грн. Тенденція до поступового зниження цього показника триває з початку 2023 року.
НБУ виділив ключові чинники скорочення частки NPL:
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:
Також повідомляється, що якщо не враховувати старі борги періоду банківської кризи 2015–2017 років та борги колишніх власників АТ КБ "ПриватБанку", наразі частка NPL становить 23,2% у державних банках і 17,1% — загалом у системі.
Водночас за результатами щоквартального опитування НБУ про умови кредитування, банки фіксують зростання попиту на кредити як з боку бізнесу, так і з боку населення. Упродовж наступних 12 місяців фінансові установи очікують на подальше розширення кредитного портфеля.
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