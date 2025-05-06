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НБУ: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 28,6%

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У банках України продовжує скорочуватись частка непрацюючих кредитів. Станом на 1 квітня 2025 року, вона знизилася до 28,6%. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

"Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі, станом на 1 квітня 2025 року, скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року", - повідомляє НБУ.

Зокрема, за І квартал обсяг NPL скоротився на 10,7 млрд грн — до 382,6 млрд грн. Тенденція до поступового зниження цього показника триває з початку 2023 року.

НБУ виділив ключові чинники скорочення частки NPL:

  • списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Частка NPL фізичних осіб за І квартал знизилася на 1,2 в. п. до рівня 14,3%, бізнесу – на 1,9 в. п. до 37%;
  • подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках за І квартал зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

  • у приватних українських банках – до 10%;
  • у банках з іноземним капіталом – до 10,2%;
  • у державних банках – до 41,1%.

Також повідомляється, що якщо не враховувати старі борги періоду банківської кризи 2015–2017 років та борги колишніх власників АТ КБ "ПриватБанку", наразі частка NPL становить 23,2% у державних банках і 17,1% — загалом у системі.

Водночас за результатами щоквартального опитування НБУ про умови кредитування, банки фіксують зростання попиту на кредити як з боку бізнесу, так і з боку населення. Упродовж наступних 12 місяців фінансові установи очікують на подальше розширення кредитного портфеля.

НБУ
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