НБУ: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 28,6%

У банках України продовжує скорочуватись частка непрацюючих кредитів. Станом на 1 квітня 2025 року, вона знизилася до 28,6%. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

"Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі, станом на 1 квітня 2025 року, скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року", - повідомляє НБУ.

Зокрема, за І квартал обсяг NPL скоротився на 10,7 млрд грн — до 382,6 млрд грн. Тенденція до поступового зниження цього показника триває з початку 2023 року.

НБУ виділив ключові чинники скорочення частки NPL:

списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Частка NPL фізичних осіб за І квартал знизилася на 1,2 в. п. до рівня 14,3%, бізнесу – на 1,9 в. п. до 37%;

подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках за І квартал зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках – до 10%;

у банках з іноземним капіталом – до 10,2%;

у державних банках – до 41,1%.

Також повідомляється, що якщо не враховувати старі борги періоду банківської кризи 2015–2017 років та борги колишніх власників АТ КБ "ПриватБанку", наразі частка NPL становить 23,2% у державних банках і 17,1% — загалом у системі.

Водночас за результатами щоквартального опитування НБУ про умови кредитування, банки фіксують зростання попиту на кредити як з боку бізнесу, так і з боку населення. Упродовж наступних 12 місяців фінансові установи очікують на подальше розширення кредитного портфеля.