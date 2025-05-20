Reuters: ЄС пропонує країнам G7 знизити поточну граничну вартість на російську нафту

Євросоюз запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну вартість на російську нафту.
Про це повідомило Reuters у понеділок, 19 травня.
Зазначається, що європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс відповів "Так" на питання ЗМІ з приводу того, чи запропонує він знизити ліміт на російську нафту. Відповідь прозвучала у кулуарах зустрічі міністрів фінансів G7 в Канаді.
"Це те, на що ми звернули увагу з боку Комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення", – сказав Валдіс Домбровскіс.
Він не назвав конкретний рівень, до якого Євросоюз хотів би знизити верхню межу ціни на насту з рф.
"Але чиновники ЄС, проінформовані про обговорення, заявили, що ЄС запропонує 50 доларів за барель", – уточнює агентство.
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