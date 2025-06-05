НБУ: 87% заходів стратегії розвитку вже виконано або реалізуються згідно з планом

Наприкінці 2024 року фінансові регулятори України звітують про успішне виконання “Стратегії розвитку фінансового ринку”. Зокрема, 87% заходів уже реалізовано або йдуть за планом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Станом на кінець 2024 року спостерігається позитивна динаміка у досягненні стратегічних цілей. Зокрема, 87% заходів стратегії вже виконано або реалізуються згідно з планом.

Успішно завершено чотири ключові ініціативи:

розширення асортименту державних облігацій;

затвердження Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки;

вдосконалення корпоративного управління у фінансовому секторі;

покращення системи розкриття інформації емітентами.

Найкращий прогрес зафіксовано у напрямку "Макроекономічна стабільність" — 25%, а також у реалізації цілі "Фінансова стабільність" — 7%.

Більшість заходів мають тривалий термін виконання, зокрема пов’язаний із прийняттям законодавчих ініціатив у парламенті, і виконуються згідно з графіком.

Також ключовими досягненнями реалізації стратегії за 2023–2024 роки є: