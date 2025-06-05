НБУ: Українські банки за рік видали бізнесу кредитів на суму 18,2 мільярдів гривень

Українські банки за рік - з 1 червня 2024 року до 25 травня 2025 року - видали бізнесу кредитів на суму 18,2 мільярдів гривень на фінансування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України у Telegram.
У звіті НБУ зазначається, що за вказаний період банки отримали 4 500 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 86,4 млрд грн.
Причому вони вже розпочали фінансування таких проєктів, тобто, надали кредити та відкрили ліміти на суму 18,2 млрд грн.
Обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на кінець травня становить 11,8 млрд грн.
Громадянам у травні поточного року надано 616 кредитів на енергетичні потреби на суму 110 млн грн, а загалом із червня минулого року – 7 980 кредитів на 1,2 млрд грн.
«Кредити на енергетичні потреби потребують відповідного проєктування, закупівлі обладнання та передбачають поетапне фінансування, тож фактичні обсяги наданих кредитів менші за обсяги отриманих банками заявок», - пояснили у НБУ.
Сума отриманих заявок завищена через їхнє подання одночасно в декілька банків та подальший вибір одного з них або взагалі відмову від кредиту на користь альтернативних джерел фінансування.
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