НБУ: Закон про появу банку фінансової інклюзії є важливим кроком до розширення доступу до фінансових послуг

Закон про появу нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ), який напередодні ухвалила в цілому Верховна Рада, є важливим кроком до розширення доступу до фінансових послуг для соціально вразливих груп, мікро- та малого бізнесу, а також для громад на територіях з обмеженою присутністю традиційних банків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

"Це дасть змогу вирішити питання повноцінного доступу населення (у тому числі соціально вразливих груп) та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях, а також сприятиме економічному розвитку цих районів", — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Право на відкриття БФІ отримають великі роздрібні та поштові компанії, які зможуть створити окрему юридичну особу у формі акціонерного товариства для надання фінансових послуг, використовуючи вже існуючу інфраструктуру.

Умови та обмеження діяльності БФІ:

БФІ матимуть право обслуговувати фізичних осіб, мале підприємництво, громадські та благодійні організації, а також органи влади;

Забороняється працювати з великим і середнім бізнесом, а також здійснювати операції на ринках капіталу;

Установлюються ліміти на кредитування одного позичальника;

Обов’язковими є пруденційні вимоги – капітал, ліквідність, корпоративне управління, система внутрішнього контролю та управління ризиками;

Для отримання ліцензії БФІ мають подати до НБУ стратегію розвитку фінансової інклюзії та бізнес-план на 3 роки, з чітким фокусом на обслуговування важкодоступних територій.

За оцінкою НБУ, поява БФІ дозволить налагодити регулярний та надійний доступ до базових фінансових послуг у регіонах, де банківська система частково або повністю зруйнована внаслідок війни. Це стане важливим елементом фінансової та соціальної відбудови країни.