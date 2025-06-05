НБУ: Закон про появу банку фінансової інклюзії є важливим кроком до розширення доступу до фінансових послуг

Закон про появу нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ), який напередодні ухвалила в цілому Верховна Рада, є важливим кроком до розширення доступу до фінансових послуг для соціально вразливих груп, мікро- та малого бізнесу, а також для громад на територіях з обмеженою присутністю традиційних банків.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.
"Це дасть змогу вирішити питання повноцінного доступу населення (у тому числі соціально вразливих груп) та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях, а також сприятиме економічному розвитку цих районів", — заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Право на відкриття БФІ отримають великі роздрібні та поштові компанії, які зможуть створити окрему юридичну особу у формі акціонерного товариства для надання фінансових послуг, використовуючи вже існуючу інфраструктуру.
Умови та обмеження діяльності БФІ:
За оцінкою НБУ, поява БФІ дозволить налагодити регулярний та надійний доступ до базових фінансових послуг у регіонах, де банківська система частково або повністю зруйнована внаслідок війни. Це стане важливим елементом фінансової та соціальної відбудови країни.
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