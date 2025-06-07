Я скористаюся цим, якщо це буде необхідно: Трамп про введення санкцій проти рф

Президент США Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Якщо я вважатиму, що росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Він додав, що сенатори, багато з яких підтримали законопроект про посилення санкцій проти росії, залишають остаточне рішення за ним.
"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт", - додав президент США.
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