NYT: Санкційна політика Трампа дозволила росії поповнити свій військовий бюджет

Санкційна політика адміністрації президента США Дональда Трампа дозволила росії поповнити свій військовий бюджет та закупити необхідні для продовження війни технології.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією журналістів, адміністрація минулого президента, Джо Байдена, в середньому вводила понад 170 нових санкцій на місяць щодо організацій, пов'язаних із росією. Загалом при Байдені запровадили понад 6200 обмежень щодо осіб, компаній, судів та літаків, пов'язаних із росією. Однак наслідки цього тиску вже починають сходити нанівець.

Так, за останні місяці росія створила нові підставні компанії, щоби ввозити комп'ютерні чіпи та військове обладнання.

Аналіз торгових записів, онлайн-листингів та корпоративних документів, проведений виданням, виявив понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконгу, які займаються продажем комп'ютерних чіпів у рф. Жодна з компаній не перебуває під санкціями.

Зазначається, що бездіяльність Трампа та його адміністрації фактично дозволяє росії безперешкодно отримувати товари та обладнання для своєї армії.

«Позиція Трампа викликає критику як з боку республіканських, так і демократичних законодавців, які стверджують, що адміністрація підриває зусилля Заходу щодо протистояння російській агресії», – зазначено у публікації. Журналісти вважають, що новий законопроєкт про санкції, запропонований деякими сенаторами, має змінити ситуацію. Однак поки що незрозуміло, коли він може бути прийнятий.