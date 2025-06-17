Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Ми всі робимо все для того, щоб зупинити путіна, зупинити цю війну

103

Важливо, щоб у наближенні миру посередницьку роль пропонували країни, які цього хочуть і можуть вплинути на володимира путіна, Австрія дає відповідні сигнали.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Ми всі віримо і всі робимо все для того, щоб зупинити путіна, зупинити цю війну, щоб наші люди поверталися додому, щоб ми відновлювали всією Європою, всім світом Україну, життя в Україні. І дуже важливо, щоб в наближенні миру посередницьку роль пропонували країни, які дійсно цього хочуть, які можуть вплинути на путіна щодо припинення вогню і припинення війни. Я дуже радий, що Австрія дає відповідні сигнали щодо посередницької місії, і ми підтримуємо це”, - сказав Зеленський під час зустрічі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

У свою чергу, Штокер запевнив, що Австрія буде підтримувати Україну.

“Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом до сталого, довгострокового та тривалого миру”, - сказав канцлер.

Він також наголосив на необхідності тиску на рф заради того, щоб змусити країну-агресора сісти за стіл переговорів.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 17 июня 2025
Понедельник, 16 июня 2025
Воскресенье, 15 июня 2025
Суббота, 14 июня 2025
Пятница, 13 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023