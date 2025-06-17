Зеленський: Ми всі робимо все для того, щоб зупинити путіна, зупинити цю війну

Важливо, щоб у наближенні миру посередницьку роль пропонували країни, які цього хочуть і можуть вплинути на володимира путіна, Австрія дає відповідні сигнали.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Ми всі віримо і всі робимо все для того, щоб зупинити путіна, зупинити цю війну, щоб наші люди поверталися додому, щоб ми відновлювали всією Європою, всім світом Україну, життя в Україні. І дуже важливо, щоб в наближенні миру посередницьку роль пропонували країни, які дійсно цього хочуть, які можуть вплинути на путіна щодо припинення вогню і припинення війни. Я дуже радий, що Австрія дає відповідні сигнали щодо посередницької місії, і ми підтримуємо це”, - сказав Зеленський під час зустрічі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

У свою чергу, Штокер запевнив, що Австрія буде підтримувати Україну.

“Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом до сталого, довгострокового та тривалого миру”, - сказав канцлер.

Він також наголосив на необхідності тиску на рф заради того, щоб змусити країну-агресора сісти за стіл переговорів.