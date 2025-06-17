Зеленський має намір обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити

Президент Володимир Зеленський під час очікуваної зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом під час саміту "Великої сімки" (G7) у Канаді має намір обговорити оборонний пакет, який Україна готова купити. Про це Зеленський сказав під час спільної з Президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції у Відні, передають Українські Новини.
"Поки що ніхто не хоче уявляти, як жити і боротися за життя без допомоги США. Хоча при цьому ми повинні підтвердити, що сьогодні ми говоримо про підтримку, яка була підтримана ще за минулих років. Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з Президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити і ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість, принаймні я розраховую на це", - сказав він.
Зеленський також наголосив, що Україна зацікавлена в союзі Європи з Америкою.
"Я вважаю, що ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився. Україна зацікавлена в такому союзі. Якщо будуть питання або складнощі щодо військового або оборонного союзу між Європою і Америкою, Європі прийдеться стрибнути в розвитку своєї оборонної індустрії. Це великі гроші і на це немає багато часу", - зазначив він.
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