НБУ: У червні 2025 року зростання пропозиції праці в Україні пожвавилося

Національний банк України опублікував аналітичні дані щодо ситуації на вітчизняному ринку праці станом на липень 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ.

За даними центробанку, у червні зростання пропозиції праці в Україні пожвавилося.

Зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій — у середньому кількість резюме зросла на 33% рік до року, а вакансій — на 6%.

Водночас зберігаються значні секторальні диспропорції: найбільше в червні зросла кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях (по 82%), тоді як зростання кількості вакансій у цих секторах значно відставало. Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано у сфері оборони та безпеки (на 61% у річному вимірі).

Проте брак робочої сили залишається суттєвою проблемою для підприємств. За опитуванням Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, нестача працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу. Проте завдяки розширенню пропозиції праці пошук кваліфікованих працівників у 2025 році дещо полегшився. На тлі дефіциту робочої сили зросла частка вакансій для студентів і пенсіонерів порівняно з початком року.

Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат високими темпами, понад 20% (рік до року) у 2025-му. Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9,2% в річному вимірі. Їхнє зростання надалі сповільнювалося й у ІІ кварталі.