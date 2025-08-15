Свириденко: Дала доручення провести аудит надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила провести аудит надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Про це Свириденко повідомила у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", - повідомила вона.
Сивириденко додала, що також вирішили перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках з правом партнера зі США викупити продукцію.
"Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", - розповіла прем'єрка.
При цьому вона наголосила, що українські природні ресурси повинні працювати на економіку України.
