Свириденко відзвітувала, що зробив її уряд протягом місяця

У перший місяць роботи нового Кабміну були ухвалені кілька рішень, які стосувалися оборонної сфери, розвитку виробництва зброї та соціальної підтримки. Крім того, анонсовано представлення плану дій Уряду.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.
Посадовиця розповіла, що за місяць на посаді прем'єра їй та команді її міністрів вдалося:
Запровадити мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями та розпочати повне перезавантаження БЕБ, митниці та АРМА.
Розширити програму медоглядів для звільнених захисників – тепер вони одразу отримують і лікування, і допомогу з документами.
Ухвалити пакет підтримки прифронтових регіонів. Програма охопить 238 громад у 10 областях – це 6,6 мільйона українців.
Запровадити субсидії для аграріїв, розширити гранти на сади й теплиці у прифронтових регіонах.
Забезпечити безкоштовне харчування у школах для 1-11 класів на прифронтових, кошти на укриття у дитсадках, школах і закладах культури.
Продовжити роботу з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ.
Запустити цифрові сервіси – від «Дія.Картки» до грантів для бізнесу, що постраждав від обстрілів.
Свириденко також анонсувала на понеділок, 18 серпня, презентацію комплексно програми – План дій уряду, з конкретними заходами та цілями.
«Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека», – додала прем'єрка.
