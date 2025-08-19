Войти

Зеленський: Є домовленості, що США купуватимуть українські дрони

138
Є домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту, Америка буде купляти українські дрони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І у нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Він пояснив, що це буде фінансування внутрішнього виробництва дронів.

"Наші компанії будуть мати гроші на виробництво і на збільшення виробництва", - додав президент.

Зеленський, Трамп
Капитал
