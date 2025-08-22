Свириденко: На поліпшення освітнього простору в Україні держава спрямувала майже ₴23 мільярда

Упродовж двох останніх років держава спрямувала ₴22,9 мільярда на поліпшення освітнього простору в Україні.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час щорічної освітньої конференції «Серпнева», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За два останні роки 22,9 мільярда гривень спрямовано на забезпечення поліпшення освітнього простору. Ніколи більшої суми на забезпечення та поліпшення закладів освіти у бюджеті не передбачалося. Це говорить про те, що людський капітал, людина, освіта - в центрі уваги нашої держави", - зазначила Свириденко.

Вона зазначила, що, зокрема, в Україні вже запрацювали 1500 освітніх просторів, 200 нових майстерень і лабораторій у профтехах і коледжах.

За словами прем'єрки, перша інвестиція у майбутнє дитини починається з дошкілля. Вона нагадала, що в Україні ухвалено Закон "Про дошкільну освіту", який дає гнучкі форми навчання і створює сучасний і безпечний простір для малюків. Також уряд продовжує реформу Нової української школи, зокрема з 2027 року стартує профільна старша школа.

Глава уряду зауважила, що для дітей на тимчасово окупованих територіях затверджена типова освітня програма, а також можливість навчатися за індивідуальною програмою.

"Для профтехів і коледжів ми теж змінюємо програми. Дуже важливо, що бізнес активно долучився до реформи профтехів. Ми з ними разом оновлюємо навчальні програми. Важливо, щоб у нас був достатньо високий рівень працевлаштування після завершення профтехосвіти", - наголосила вона.

Окрім цього, Свириденко підкреслила, що жодна реформа не працює без педагогів. Вона поінформувала, що уряд запустить програму «гроші ходять за вчителями». За її словами, це означатиме, що кожен вчитель сам обиратиме, де підвищувати кваліфікацію, які програми йому проходити.

Прем'єрка зауважила, що до кінця 2026 року 100 тисяч учителів зможуть скористатися програмою.