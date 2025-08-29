Організація всіх масових та урочистих заходів в Україні стане неможливою без погодження з військовим керівництвом, - ЗМІ

В Україні організація всіх масових та урочистих заходів в регіонах стане неможливою без погодження з військовим керівництвом. Зокрема, у Києві затверджувати відповідні рішення буде Генеральний штаб Збройних сил.

Як пише Апостроф, про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на джерела в уряді та військово-політичному керівництві.

Як зазначається, погодження має відбуватися в обов′язковому порядку.

Таке доручення дала прем′єрка Юлія Свириденко для міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, начальників обласних та Київської міської військової адміністрації.

"З урахуванням вимог статті закону України "Про правовий режим воєнного стану" прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов′язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві — з Генеральним штабом Збройних сил", — йдеться в документі, який опублікала УП.