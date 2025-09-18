Зеленський: Працюємо над тим, щоб зустріч із Трампом відбулася наступного тижня

Команди президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч лідерів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку, повідомив глава Української держави.

"Наші команди працюють над тим, щоб вийшло нам зустрітися", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.