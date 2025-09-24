Зеленський: Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію росією українських дітей

Цьогоріч Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію росією українських дітей.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
За його словами, дуже символічно, що перший злочин, за який Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора володимира путіна, — це злочин, пов’язаний із депортацією українських дітей.
На сьогодні завдяки допомозі світової спільноти вдалося повернути в Україну 1625 дітей.
«Ми також починаємо механізм відстеження, щоб збирати усі дані щодо наших переміщених дітей в росії та на окупованих територіях. росія приховує правду», — сказав Володимир Зеленський.
Він закликав партнерів та союзників України у кожному санкційному пакеті посилювати тиск на тих російських політиків, посадовців, пропагандистів, суддів, хто залучений до викрадення українських дітей та перепрограмування їхньої свідомості.
Президент Зеленський зауважив, що Україні відомі юнацькі табори у рф, де українських дітей навчають ненависті, стирають ідентичність. Для цього використовуються навіть структури російської православної церкви.
«І цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Примусово забирати дітей з однієї держави й спроби перевиховати їх задля вигоди іншої держави – це очевидний злочин. ООН мусить ще раз чітко це сказати», – сказав Зеленський.
