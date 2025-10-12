МЗС Естонії: Ми повинні розуміти, що Україна бореться не тільки за себе і за нас, а саме замість нас

Європейські країни повинні спільно тиснути на Китай аби той припинив підтримувати війну росії проти України, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю Bild, опублікованому в суботу.

Очільник МЗС Естонії Маріус Цахкна дав велике інтерв'ю німецькому Bild, присвячене війні росії проти України і викликам для європейської безпеки.

Зокрема Цахкна торкнувся російських провокацій в повітряному просторі держав НАТО.

"Кілька тижнів тому ми зазнали серйозного і жорсткого порушення повітряного простору. До цього була Польща. І це також є нашим клопотом, що путін вже зараз випробовує НАТО і єдність НАТО. Ми також демонструємо, що ми єдині. Ми звернулися до статті 4, а Рада Безпеки ООН зібралася в дуже важливий момент, коли були присутні всі глави держав і урядів світу", - сказав Цахкна в інтерв'ю Bild.

"Ми раді були б не активувати статтю 4 або навіть статтю 5. Але якщо Росія поводиться агресивніше, якщо росія випробовує НАТО, ми мусимо діяти", - додав він.

Цахкна погодився з оцінкою канцлера Мерца щодо того, що Європа вже не перебуває в стані миру.

"Я думаю, що канцлер Мерц був абсолютно правий. Ми більше не живемо в мирі, так чи інакше. Мова йде не тільки про Україну, мова йде про Європу. Ми бачимо всі можливі рівні агресії у вигляді кібератак, гібридних атак, втручання у наші внутрішні справи. Ми дуже чітко бачимо це в Естонії. Ми заарештували майже 20 осіб, які керувалися, фінансувалися та координувалися російською розвідкою. Наприкінці серпня я оголосив першого секретаря російського посольства персоною нон ґрата, який буквально координував усі ці процеси", - розповів естонський міністр.

Також Цакхна підтвердив намір Естонії взяти безпосередню участь в миротворчій місії в Україні.

"Ми вже навесні вирішили, що якщо Захід надасть гарантії безпеки, ми будемо готові відправити наші війська і зробити свій внесок. Ми повинні розуміти, що Україна бореться не тільки за себе і за нас, а саме замість нас. Коли я був міністром оборони у 2016-2017 роках, ми бачили по той бік естонського кордону 120 000 російських солдатів, готових виступити протягом 48 годин… Але цих військ тепер ненмає. Вони мертві, буквально. Вони більше не існують. Їх відправили в Україну. Тому в Естонії ми говоримо, що Україна бореться і за нас, бо ці війська були призначені для нас, не тільки для Естонії, але й для Європи", - заявив Цакхна.

Також міністр закордонних справ Естонії піддав критиці надто м'яку політику країн ЄС щодо Китаю.

"Звичайно, ми всі маємо відносини з Китаєм. Але я думаю, що Європа повинна бути більш єдиною у цьому тиску на Китай. Адже Китай також потребує Європи. Європа, ймовірно, є другим або третім за величиною експортним партнером Китаю. Але ми розділені, і Китай може грати з Європою державою за державою. З автомобільною промисловістю, з іншими галузями, тому що Китай і так розбудовує свою економіку. Тому я вважаю, що ми, як Європа, повинні спільно чинити тиск на Китай, щоб дати зрозуміти, що підтримка війни Росії проти України не сприяє нашим двостороннім відносинам, адже це також війна проти нас", - заявив Цакхна в інтерв'ю Bild.