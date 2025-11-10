Експерт: Українські льотчики зробили чималий внесок, зокрема відпрацьовуючи по російських дроноводах

У медійному просторі нечасто озвучуються результати роботи української авіації по окупантах на лінії бойового зіткнення, проте льотчики зробили чималий внесок, зокрема відпрацьовуючи по російських дроноводах. Про це у коментарі LIGA.net для тексту про елітний російський "Рубікон" розповів військовослужбовець 413 полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.
Він наголосив, що центр "Рубікон" наразі є найбільш небезпечним для українських сил, адже це альтернативний підрозділ російської армії, заряджений вбивати українців "навіть всупереч тим палкам, які може вставляти у колеса централізоване російське військове командування".
"Якщо, дай боже, Силами оборони вдасться затоптати "Рубікон" як явище, відповідно, вдасться затоптати й певні елементи цієї російської воєнної культури, яка, на жаль, дозволяє їм, попри їхню загальну когнітивну обмеженість, бути достатньо ефективними у літальних дронах", – наголосив Киричевський.
Він пояснив, що, говорячи про необхідність "затоптати" явище "Рубікона", має на увазі, зокрема, "суто кінетичний вплив" на інструкторів і пілотів. Тому що набрати нових для росіян не буде проблемою, а якісно їх підготувати – це вже питання.
"Тому що найбільша кількість БпЛА будь-якого типу втрачається саме через криворукість операторів. І тут варто відзначити також роботу української авіації. Публічно ми більше говоримо про застосування російських КАБів на лінії бойового зіткнення. Про удари нашими КАБами по російських дроноводах говоримо не так часто. Але свій непоганий внесок у боротьбу з ними українська авіація вже зробила", – зазначив військовий, не вдаючись у деталі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023