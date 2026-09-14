Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Мінцифри: Німеччина запускає застосунок d-you: до чого тут "Дія"

76

На початку 2027 року Німеччина планує запустити власний цифровий гаманець d-you для електронної ідентифікації. Його розробляють у межах європейської системи EUDI Wallet, до створення якої долучилася і Україна.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

"Німеччина запускає застосунок d-you: до чого тут "Дія". Оформлення документів чи відкриття рахунку в країнах ЄС часто триває тижні. Щоб знищити бюрократію, Європа переходить на єдину систему електронної ідентифікації - EUDI Wallet. На початку 2027 року Німеччина запускає власний цифровий гаманець - d-you, який працюватиме за філософією цифрової держави - перетворюватиме складні держпроцеси на зручний сервіс у смартфоні", - йдеться у дописі.

Проєкт розробляють у межах консорціуму POTENTIAL, до якого входять 20 країн. Україна є єдиною державою-учасницею консорціуму, яка ще не є членом ЄС.

"Спільно з партнерами впроваджуємо архітектуру системи, щоб ви могли користуватися цифровими документами в ЄС, а європейці - в Україні. Німеччина - наш надійний партнер у побудові цифрової держави. Партнери допомогли створити Дія.Engine - платформу, на якій міністерства та держоргани автоматизують послуги й цифровізують держреєстри", - зазначили у міністерстві.

Німеччина, Мінцифри, d-you
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 14 сентября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023