Мінцифри: Німеччина запускає застосунок d-you: до чого тут "Дія"

На початку 2027 року Німеччина планує запустити власний цифровий гаманець d-you для електронної ідентифікації. Його розробляють у межах європейської системи EUDI Wallet, до створення якої долучилася і Україна.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

"Німеччина запускає застосунок d-you: до чого тут "Дія". Оформлення документів чи відкриття рахунку в країнах ЄС часто триває тижні. Щоб знищити бюрократію, Європа переходить на єдину систему електронної ідентифікації - EUDI Wallet. На початку 2027 року Німеччина запускає власний цифровий гаманець - d-you, який працюватиме за філософією цифрової держави - перетворюватиме складні держпроцеси на зручний сервіс у смартфоні", - йдеться у дописі.

Проєкт розробляють у межах консорціуму POTENTIAL, до якого входять 20 країн. Україна є єдиною державою-учасницею консорціуму, яка ще не є членом ЄС.

"Спільно з партнерами впроваджуємо архітектуру системи, щоб ви могли користуватися цифровими документами в ЄС, а європейці - в Україні. Німеччина - наш надійний партнер у побудові цифрової держави. Партнери допомогли створити Дія.Engine - платформу, на якій міністерства та держоргани автоматизують послуги й цифровізують держреєстри", - зазначили у міністерстві.