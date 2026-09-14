Журналісти телеканалу RTL розповіли, як росіяни вербували фейкову прихильницю путіна

Німецька журналістка Анжелік Герай кілька місяців видавала себе за прихильницю російського лідера володимира путіна, щоб потрапити до мережі так званих "одноразових агентів" росії. Експеримент спрацював: з вигаданою "Катею" зв'язалися росіяни, які спочатку пропонували їй прості завдання за біткоїни, а згодом доручили збирати інформацію про політиків, компанії та громадські організації в Німеччині.

Про це йдеться в розслідуванні німецького телеканалу RTL.

Для розслідування Герай створила фейковий профіль під ім'ям "Катя" та почала формувати образ переконаної прихильниці росії. Протягом кількох місяців вона регулярно публікувала проросійський контент і демонстративно захоплювалася путіним.

Журналістка, зокрема, фотографувалася в тільнику та ходила з російським прапором навколо будівлі Бундестагу.

Зрештою на "Катю" вийшли люди, які почали пропонувати їй оплачувані завдання. Спочатку доручення не передбачали нічого протизаконного: її просили сфотографувати певний об'єкт, забрати посилку або отримати SIM-карту. За виконану роботу обіцяли невеликі суми в біткоїнах.

Поступово характер доручень змінився. "Каті" запропонували стежити за правлячим Християнсько-демократичним союзом (ХДС), збройовими компаніями та неурядовими організаціями. Також від неї хотіли отримувати контактні й особисті дані їхніх працівників.

Журналісти RTL дійшли висновку, що учасникам такої мережі не розкривають загальної мети операції: кожен "одноразовий агент" виконує лише окреме завдання і знає тільки свою частину плану.

Профіль Герай привернув увагу не лише людей, які давали їй завдання. З журналісткою зв'язався німецький політик Йовіца Йович із проросійської партії "Союз Сари Вагенкнехт".

Йович запросив "Катю" на зустріч, не знаючи, що перед ним журналістка RTL. Він радив їй, який контент публікувати надалі. Серед його пропозицій було відео, в якому вона мала "потанцювати ногами на прапорі НАТО".

Герай прямо запитала політика, чи співпрацює він із російськими спецслужбами. У відповідь Йович заявив, що не говорить про це і вдає, "ніби я дурник".

"Адже про таке не знають. Тобто теоретично я цього не знаю. А практично — знаю", — сказав він.

Після завершення експерименту Герай розкрила, що проросійська "Катя" ніколи не існувала, а сторінку створили для журналістського розслідування.

Після цього журналістці почали погрожувати розправою. Зокрема, на її автовідповідачі залишили повідомлення "Якщо спробуєш втекти — отримаєш кулю!".