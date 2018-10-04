О прекращении «монетарного безумия» и последствиях этого

Сокращение баланса ФРС началось в январе 2018г. По итогам сентября зафиксировано снижение активов ФРС на 240 млрд. долл. от максимума. Объем выкупа активов за все итерации QE составил 3,75 трлн. долл. Уменьшение объема ценных бумаг на балансе ФРС по состоянию на конец сентября - 6,5%. В планах сокращение баланса до 150 млрд. долл. в месяц (это максимальный уровень, реальный объем может быть меньше).

Центробанком Японии было выкуплено долгосрочных гособлигаций правительства на 400 трлн. иен с момента начала «монетарного бешенства» в 2012г. К концу 2018г ЦБ Японии может сконцентировать на своем балансе половину всего госдолга (кстати, НБУ на балансе держит почти половину находящихся в обращении ОВГЗ). В 2016г темп выкупа составил 90 трлн. иен, что в 2,5 раза превышало годовой дефицит бюджета Японии. Текущие годовые объемы выкупа гособлигаций Центробанком Японии находятся в пределах 35 трлн. иен.

ЕЦБ запустил программу выкупа активов в начале 2015г. С тех пор ЕЦБ скупил почти 2,3 трлн. евро (по сентябрь 2018г). Наибольшая интенсивность покупок была в 2017г, когда ЕЦБ приобрел активов на 840 млрд. евро. С тех пор интенсивность падает. С января 2018г ЕЦБ перешел на 30 млрд. евро в месяц, с ІV квартала 2018г планирует перейти на 15 млрд. евро и полностью прекратить программу в І квартале 2019г.

Банком Англии за все программы количественного облегчения было скуплено ценных бумаг на 572 млрд. фунтов. Покупки были завершены в феврале 2018г. Новых программ QE пока не анонсировано.

В Швейцарии объем выкупа составил 840 млрд. швейцарских франков.

Посчитаем (по текущему курсу). 3,75 трлн. долл. от ФРС, 2,7 трлн. долл. от ЕЦБ, 3,8 трлн. долл. (с учетом ценных бумаг помимо гос.бондов) у ЦБ Японии, 845 млрд. долл. от банка Швейцарии и 755 млрд. долл. у Банка Англии. Итого - 11,85 трлн от всех ведущих ЦБ мира.

В 2019 году впервые за 10 лет может быть чистый отток за счет действий ФРС, которые не смогут быть перекрыты операциями Банка Японии при нейтралитете ЕЦБ и Банка Англии. Вступаем в новую реальность. Наверное, «ломка» рынков перед новой эпохой умеренно жесткой или даже просто нейтральной политики ведущих ЦБ мира не будет простой. Разве после 10 лет «монетарного безумия» отход от наркотической дозы может пройти легко?..

Интегральный баланс по всем ведущим ЦБ мира будет отрицательным. Это может привести к коллапсу фондовых рынков, особенно, если американские корпорации перестанут осуществлять обратный выкуп акций (Buy back), который в последние несколько лет составляет около 1 трлн. долл. в год. Вероятность того, что Buy back свернут достаточно высока в связи с ожидаемым ростом ставки ФРС. Падению фондового рынка будет способствовать существование ETF - возможны фронтальные, неизбирательные и безостановочные продажи. Если так произойдет, то продажи будут остановлены очередным QE. После чего мы скажем – «здравствуй, новое «монетарное безумие»»…