Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню — почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.

1. В кризис спрос на мировые резервные валюты увеличивается, а на периферийные снижается (текущее укрепление гривны связано со сверхблагоприятной конъюнктурой мировых рынков зерновых, руды, металла, которая может скоро и неожиданно измениться). Поэтому ЦБ развитых стран получают больше возможностей для монетарного смягчения, в т.ч. нетрадиционными мерами (QE), а ЦБ развивающихся стран сталкиваются с бегством капитала и замещением нацвалют резервными (Бразилия, Турция, ЮАР тому подтверждение). Наращивание денежного предложения в ответ на снижение спроса на нацвалюту может привести к макроэкономической катастрофе.

2. Есть риск вернуться к финансированию бюджетного дефицита за счет эмиссии — это не только подорвет доверие к нацвалютам, но и за счет всплеска инфляции (для развивающихся стран риски инфляции выше, чем для развитых) дестабилизирует всю экономику и сильнее всего ударит по беднейшим слоям населения. Кстати, по странному стечению обстоятельств, сторонники QE для Украины зачастую одновременно являются яростными борцами за права беднейших слоев населения (описанный риск их не смущает).

3. Количественные смягчения в развивающихся странах могут иметь негативные политические последствия, подорвав достижения последних десятилетий по укреплению госфинансов.

4. У большинства развивающихся стран, в отличие от большинства развитых, ключевые ставки выше или намного выше нуля — следовательно, есть возможность прибегнуть к традиционным мерам монетарной политики.

5. Финансовые рынки могут среагировать не мгновенно — риски будут накапливаться и проявятся все сразу при каком-либо шоке. Кризис, связанный с коронавирусом, продолжается, никто не знает, как долго он продлится. Развивающиеся страны наиболее уязвимы к возможным обострениям/продолжениям кризиса. Ситуация может быть похожа на ходьбу по тонкому льду, когда первые шаги кажутся безопасными, а потом лед резко проваливается.

6. Инфляционные ожидания в развивающихся странах существенно выше, чем в развитых. Программы а-ля QE усилят их и приблизят всплеск инфляции.

7. Потребительская инфляция в Украине по итогам февраля повысилась до 7,5% в годовом выражении. Судя по всему, это — лишь начало. Нужно учесть и то, что индекс цен в промышленности за январь-февраль составил 122,1, в т.ч. на продукцию, реализованную внутри Украины — 116,2 (с лагом в 3-6 месяцев это может транслироваться в потребительские цены). К чему в таких условиях приведет эмиссия, понять не сложно.