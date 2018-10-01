О росте ВВП и комсомоле

Динамика ВВП – любимая тема политиков и экономистов, полемистов и демагогов. Но любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, как только на нее оказывается давление с целью управления экономикой. Т.е., измерение ВВП, если ВВП становится целью, в значительной мере теряет свой изначальный смысл. Почему? Приведу пример – любимый теми же политиками и экономистами, полемистами и демагогами рейтинг Doing Business. После того как этот рейтинг стал очень популярным, власти многих стран стали обозначать цели по позициям в нем (украинская власть – не исключение). И во все большей степени это стало «подгонкой» данных под методологию рейтинга, нежели реальным улучшением бизнес-климата в стране: т.к. целью стала не сущность (улучшение бизнес-климата в стране), а оценка - подгонка данных под конкретный шаблон (позиция в рейтинге).

Нечто подобное произошло и с ВВП. Будет ли для наших потомков спустя 50 лет важно - выберут политику, ориентированную на экономический рост в 4% ВВП в год вместо 3%? Не уверен…

Насколько правильно ставить целью ускорение темпов роста ВВП? Темп развития экономики страны будет таким, каким ему позволит быть окружающий мир, который не стоит на месте. Если мы будет хороши на фоне остальных стран, то темпы развития экономики будут высокими, если плохи – не будут. Но стоит ли подстегивать - быстрей, быстрей, быстрей? Те, кто знакомы с технологическим процессом не понаслышке, знают, что у него есть своя внутренне присущая ему логика, и ускорение процесса ничего не даст. Более того, ускорение порой наблюдается в конце процесса (экспоненциальный рост), а до этого все идет крайне медленно.

Экономика — не автомобиль, для ускорения ее развития на акселератор не надавишь. Если у экономики нет органических мотивов к развитию, то ее перспективы незавидны. Но кого в Украине интересует вопрос о мотивах роста экономики? У нас «комсомол» - план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были максимально амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов, можно было деньги «осваивать» и PR-иться. А какие будут среднесрочные (не говоря о долгосрочных) последствия, в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики - это им не просто до лампочки, эти вопросы им интеллектуально не осилить…