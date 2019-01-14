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О споре Кейнса и Хайека

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О споре Кейнса и Хайека

Хайек говорил о том, что капиталистическое производство не было рукотворным процессом — этот способ производства не был создан как проект каким-то мозговым центром, а он стал результатом социальной адаптации в процессе материального производства товаров и услуг в рамках социальной исторической эволюции. Одной из важнейших на взгляд Хайека функций цен, является донесение до производителей информации о том, где открываются новые возможности для заработка. Потому, что движущей силой капитализма является предприниматель-капиталист, единственной экономической целью которого является достижение прибыли. Например, по Аллену высокие цены на фактор производства (рабочую силу, начиная со средних веков в Англии) и низкие на сырье (при низкой инфляции в то время) привели к такому важнейшему достижению человечества, как промышленная революция. Хайек писал, что кейнсианская политика приводит к инфляции и предприниматели становятся дезориентированными, и, таким образом, разрушается весь внутренний механизм работы рынков, на котором, собственно, и основан капитализм. И по его мнению — это зло.

Также Хайек говорил, что именно этот способ информирования предпринимателя (через цены) о том, куда следует направить усилия, чтобы заработать, является важнейшим стимулом для инноваций (в т.ч. и технологических), которые и делают возможным прогресс человеческого общества.

Когда в рамках кейнсианской политики цены уже не являются индикатором, как при наводнении уходят под воду островки, на которых можно стоять, предприниматели не знают — какие сектора реально значимы в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе, а какие просто являются временными возможностями получить деньги и не более того. Т.е., достигая несомненных успехов в решении текущих задач общества (уход от кризисов), мы в долгосрочной перспективе подрываем способность общества и предпринимателей получать адекватную информацию, и соответственно, находить правильные бизнес-решения.

Вот часто пишут — японский экономический рост во многом определялся кейнсианскими методами. Но есть исследование Портера, Такеучи и Сакакибара, где они на примерах показывают, что политика Министерства торговли, поддерживающая бизнес, была в целом неудачной, а наибольших успехов добились как раз аутсайдеры, которых не поддерживали на уровне государства.

Но ведь именно кейнсианская политика позволяла выходить из глубоких финансово-экономических кризисов, скажите вы, и нелегко этому возразить.

Конечно, каждая из позиций имеет изъяны. И проблема в том, что мы не можем вернуться в прошлое и посмотреть — как бы было если бы тогда не применяли кейнсианские методы. Как знать, может быть экономика в целом была бы здоровее? Пусть не было бы iPhone (такая была бы цена), но финансы государств были бы здоровые. Посмотрим на дилемму «госдолг — экономический рост». Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай — 5-10%.

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Кстати, Хайек упрекал Кейнса за его «безнравственность»: Кейнс говорил — «в долгосрочной перспективе — мы все покойники» Т.о., Кейнс, вероятно, понимал правильность суждения Хайека о том, что кейнсианская политика может привести к проблемам в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе, но полагал что острые ТЕКУЩИЕ проблемы в экономике важнее...

А с другой стороны, не знаю — может быть, Кейнс спас от чего-то более ужасного, чего не видел Хайек.

экономика, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О споре Кейнса и Хайека

Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай – 5-10%.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
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