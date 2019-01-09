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Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.

Первый и главный вызов — продолжение и возможное обострение военного противостояния на востоке нашей страны. Этому есть несколько причин:

— Историко-культурная. Россия была задумана как империя, поэтому ее политический код предусматривает имперскую агрессивность. Внешняя политика РФ это политика, которая проводилась во времена Российской империи и Советского Союза, в основе которой лежат автаркия и милитаризм. Необходимость удержания территорий, входивших в Российскую империю и СССР, звучит набатом для российских властных элит. В их понимании единственно эффективным считается прямой контроль. Установить его можно или путем приведения к власти «ручных» правителей, или военной агрессией.

— Геополитическая. Один из постулатов геополитики свидетельствует, что Россия как империя нежизнеспособна без Украины, и если Россия потеряет Украину, то лишь вопрос времени, когда Россия прекратит существование. Путин, судя по всему, убежден, что в случае вхождения Украины в ЕС и НАТО (не очевидно, но реально в сознании Путина) дни России будут сочтены. Разве может он такое допустить?

— Экономическая. Военный конфликт имеет смысл, если послевоенный мир в результате этого конфликта будет лучше довоенного. Власть России и население, ее поддерживающее, считают, что взятие под контроль части территории Украины или всей нашей страны принесет им экономическую выгоду. Своеобразная логика в этом есть, поскольку рынками сбыта для неконкурентоспособной по мировым меркам российской продукции могут быть в первую очередь страны бывшего СССР.

Все перечисленные факторы по-прежнему актуальны. Россия не перестанет «чувствовать» имперские фантомные боли по потерянным территориям и будет пытаться восстановить над ними контроль. Главная цель России в понимании ее властных элит и большинства населения заключается в том, чтобы сделать невозможным вступление нашей страны в ЕС и НАТО, то есть, действия РФ в отношении нашей страны, в логике мышления руководства России, по-своему рациональны. Поэтому, стоит расценивать риски продолжения или и обострение военного конфликта как достаточно высокие. Особенно в периоды, непосредственно предшествующие выборам президента и парламента нашей страны.

Второй вызов — вероятность обострения противостояния в акватории Азовского моря и возникновения конфликтов в акватории Черного моря. Глядя сквозь призму экономики, это может создать серьезные логистические трудности для ключевых экспортных отраслей нашей страны — сельского хозяйства и черной металлургии. За январь-октябрь 2018 через порт Мариуполь было экспортировано 3,6 млн. т черных металлов, а через порт Бердянск 0,8 млн. т. сельскохозяйственной продукции. В случае, если произойдет полная блокада Россией мариупольского и бердянского портов, может прекратиться коммерческое судоходство в Азовском море, негативные последствия чего для украинского экспорта будут очень серьезные. Возможность быстрой переориентации экспорта на черноморские порты сдерживается определенным дефицитом подвижного состава (локомотивы и грузовые вагоны) «Укрзализныци». Не думаю, что возможна длительная блокада украинских портов, расположенных на Азовском море, однако периодически Россия может (и допускаю — будет) сковывать их работу. Поэтому, необходимо продумывать и реализовывать альтернативные варианты транспортировки экспортных грузов.

Третий вызов — не стоит забывать о еще одном виде зависимости нашей страны от России. Несмотря на серьезные меры по диверсификации источников ядерного топлива для украинских АЭС, значительная его часть поставляется из РФ. А удельный вес электроэнергии, вырабатываемой на атомных станциях Украины, составляет около 50% от общего объема. В Россию мы вывозим и отработанное ядерное топливо (строительство собственного хранилища ведется, но нет уверенности в том, что оно будет введено в запланированные сроки). То есть, у России есть серьезные рычаги и невоенного характера для воздействия на нашу страну.

Четвертый вызов — государственный долг. Согласно данным Минфина (по состоянию на 1 декабря 2018) в этом году Украина должна будет осуществить выплаты по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга на 150 млрд. гривен. Это эквивалентно примерно 5,4 млрд. долларов. Сейчас успешное погашение и обслуживание внешнего госдолга напрямую зависит от получения кредитов МВФ и «связанного финансирования» (кредиты Всемирного банка, макрофинансовая помощь Евросоюза). «Профессиональным критикам» МВФ предложу сравнить стоимость заимствований в Фонде и цену, по которой Украина с учетом ее экономических и политических рисков, может привлечь деньги на внешних рынках. Для «штатных критиков» Нацбанка замечу — МВФ предоставляет странам-заемщикам кредиты, если они проводят антиинфляционную политику. Обстоятельства складываются таким образом, что аккуратное выполнение Украиной обязательств по внешнему госдолгу находится в непосредственной зависимости от выполнения Меморандума о сотрудничестве с МВФ. Кстати, отдельные требования МВФ усложняют задачу сдерживания инфляции — приведение тарифов на газ к «импортному паритету» может негативно повлиять на уровень цен в Украине. Но, если наша страна нуждается в кредитах МВФ, а сейчас это бесспорно, то придется выполнять требования Фонда.

Еще большая сумма — 210 млрд. гривен — является платежами по погашению и обслуживанию внутреннего долга в 2019 году. С учетом хорошо налаженного механизма замещения внутреннего госдолга, ситуация с его рефинансированием и обслуживанием не вызывает большого беспокойства. Однако, тенденция роста доходности ОВГЗ, которая наблюдалась в 2018 году, вместе с вероятностью увеличения потребности правительства во внутренних заимствованиях (вследствие «двойного электорального цикла» в 2019 году) может вызвать увеличение стоимости обслуживания внутреннего госдолга.

Пятый вызов — поддержание политической стабильности в период «двойных выборов» (президентских и парламентских) и обеспечение на ее базе хороших темпов роста экономики. Существование прямой взаимосвязи экономического развития государств и уровня политической стабильности в стране не является аксиомой. Однако на эту взаимосвязь в отношении стран, которые находятся в процессе трансформаций, указывали многие известные исследователи — например, социолог С. Хантингтон и экономист М. Олсон. Так, Хантингтон утверждал, что «страны с более высоким уровнем как социальной мобилизации, так и экономического развития характеризуются большей стабильностью и миром в политическом отношении. Именно экономическая и социальная отсталость ответственны за нестабильность и, следовательно, модернизация — это путь к стабильности».

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Включение страны в мирохозяйственую систему в качестве поставщика сырья и рынка сбыта для транснациональных корпораций обусловливает формирование соответствующей олигархической элиты, власть которой опирается на получение ренты и делает политически и экономически невозможными попытки реализации других сценариев развития экономики.

Поэтому наряду с поддержанием политической стабильности необходимо наконец перейти к решению ключевой макропроблемы — модернизации экономики Украины на основе реиндустриализации, целью чего должно быть возвращение нашей страны в мировой клуб промышленно развитых государств. Значение имеют не только количественные, но и качественные параметры экономического роста. Именно поэтому путем качественной трансформации (перехода от экспортно-сырьевой модели экономики к индустриальной) Украина сможет добиться повышения количественных подушных показателей уровня жизни граждан.

экономика, Богдан Данилишин, прогноз
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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